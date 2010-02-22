Нашли область мозга, отвечающую за страх потерять деньги

За страх в той или иной форме лишиться денежных средств отвечает конкретная структура мозга - миндалина, показало исследование Калифорнийского технологического института /США/ и Университетского колледжа Лондона /Великобритания/. Согласно результатам работы, экономическое поведение человека и финансовые страхи заложены в основе работы миндалины - мозговой ткани, расположенной в средней височной доле головного мозга, отвечающей и за нашу эмоциональную реакцию и причастной к развитию депрессии, тревоги и аутизма.

Для эксперимента психиатры обследовали двух пациентов, в мозге которых были уничтожены миндалины из-за очень редкой генетической болезни. Этим пациентам и здоровым участникам было предложено согласиться на различные денежные авантюры с разными возможностями материальной прибыли или убытка. Учёные заметили, что пациенты с повреждённой миндалиной решались на рискованные финансовые авантюры гораздо чаще остальных добровольцев. Таким образом был сделан вывод, что миндалина играет решающую роль для чувства осторожности и предусмотрительности в отношении денежных вложений и затрат с высоким риском потери. Впервые найденная новая функция миндалины схожа с её ролью активации чувства страха и тревоги.

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