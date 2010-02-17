Запрет не уменьшит количества абортов в Украине - эксперт

Никакие запретительные меры не приведут к уменьшению количества абортов. Об этом сказала директор Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения МЗ Украины Раиса Моисеенко.

«Женщины все равно получат помощь, но за пределами лечебного учреждения, а это уже опасно», - объяснила она.

По мнению специалиста, нормативно-правовая база МЗ Украины в этой сфере является достаточно нормальной, она отвечает Конвенции о правах человека и всем международным документам.

«С 2007 года мы перешли на определение перинатального периода до 22-х недель, до этого было до 28-ми. То есть, раньше по медицинским показаниям женщина могла прервать беременность до 28-й недели беременности. Сегодня мы не имеем права этого делать. Это уже ребенок, поэтому такая процедура считается убийством», - рассказала Моисеенко.

Специалист считает, что право женщины на принятие решения относительно прерывания беременности должно соблюдаться. Вопрос в том, чтобы предотвратить наступление нежелательной беременности.

«Сегодня есть достаточно возможностей избежать нежелательной беременности. Это как естественные методы, так и искусственные контрацептивы. Главное - донести до женщины, до семьи понимание взаимной ответственности за беременность», - подытожила Моисеенко.

По ее словам, Украина имеет достаточно лояльную законодательную базу, которая позволяет женщине прервать беременность по ее желанию.

«В 98% стран разрешен аборт, если речь идет о сохранении жизни женщины, в 62% - процедура разрешена ради сохранения психического здоровья женщины, в 40% - вследствие дефективности плода, в 29% - по социально-экономическим причинам, в 21% - по желанию женщины», - отметила специалист.

glavred.info