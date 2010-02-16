Из Прикарпатья вывезут еще 470 тонн меланжа.

Об этом сообщили УНИАН в воинской части, где хранится это опасное вещество. В настоящее время вблизи села Ценжив Тисменицкого района Ивано-Франковской области военнослужащие склада ракетного топлива Западного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины начали работы по загрузке второй партии меланжа.

Предусматривается закачать 470 тонн меланжа или 9 железнодорожных цистерн, после отправления которых в Прикарпатье еще останется почти 1530 тонн ракетного меланжа. Остальной меланж планируют вывезти в мае этого года. По словам командира части подполковника Андрея КУХАРЦА, работы по отгрузке и отправке «ведутся без срывов, в соответствии с заключенными международными соглашениями, с соблюдением строгих норм безопасности и экологического контроля». Командир части сообщил, что за всеми работами ведется наблюдение как представителей ОБСЕ, так и экологических служб.

Как сообщал УНИАН, первый поезд с ракетным окислителем был отправлен из Ивано-Франковской области на утилизацию в Россию 21 января этого года. Вывоз этого ракетного окислителя с территории Украины стал возможным благодаря совместному проекту ОБСЕ – Украина.