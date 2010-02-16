В Донецке горел ночной клуб
Пожар локализован
В Донецке локализован пожар в ночном клубе «Вирус».
Как сообщила УНИАН начальник Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА, локализация пожара была завершена в 9.40, и в данное время пожарные проводят окончательную ликвидацию последствий пожара.
Она подчеркнула, что пожарные не допустили распространения огня на первый этаж.
«Погибших или пострадавших в результате пожара нет», - сказала И.СЕДОВА.
При этом она уточнила, что одна женщина, которая находилась на втором этаже, была своевременно выведена спасателями из задымленного помещения и не пострадала.
В результате пожара огнем уничтожена кровля над рестораном ночного клуба, повреждена облицовка здания ночного клуба.
И.СЕДОВА также сообщила, что на ликвидации пожара было задействовано 8 автоцистерн, четыре автолестницы, одна пожарно-насосная станция и один автомобиль газодымозащитной службы.
Как сообщал УНИАН, звонок о пожаре в ночном клубе «Вирус» поступил в подразделение МЧС в Буденновском районе Донецка сегодня в 6.22. Пожару был присвоен 2-й номер сложности. По предварительной информации спасателей, источник возгорания находился на втором этаже здания, после чего огонь перебросился на кровлю.