В Донецке горел ночной клуб

В Донецке локализован пожар в ночном клубе «Вирус».

Как сообщила УНИАН начальник Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна СЕДОВА, локализация пожара была завершена в 9.40, и в данное время пожарные проводят окончательную ликвидацию последствий пожара.

Она подчеркнула, что пожарные не допустили распространения огня на первый этаж.

«Погибших или пострадавших в результате пожара нет», - сказала И.СЕДОВА.

При этом она уточнила, что одна женщина, которая находилась на втором этаже, была своевременно выведена спасателями из задымленного помещения и не пострадала.

В результате пожара огнем уничтожена кровля над рестораном ночного клуба, повреждена облицовка здания ночного клуба.

И.СЕДОВА также сообщила, что на ликвидации пожара было задействовано 8 автоцистерн, четыре автолестницы, одна пожарно-насосная станция и один автомобиль газодымозащитной службы.

Как сообщал УНИАН, звонок о пожаре в ночном клубе «Вирус» поступил в подразделение МЧС в Буденновском районе Донецка сегодня в 6.22. Пожару был присвоен 2-й номер сложности. По предварительной информации спасателей, источник возгорания находился на втором этаже здания, после чего огонь перебросился на кровлю.