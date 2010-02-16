Украинцы будут пить пиво лишь в кафе и ресторанах?

Нардепам предлагают разрешить Гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступает за дальнейшее законодательное ограничение продажи и потребление пива и слабоалкогольных напитков, в том числе путем введения лицензий.

Об этом идет речь в обращении главного координатора кампании Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО к народным депутатам Украины, текст которого передан в УНИАН. От имени «Форума спасения Киева» он обращается к депутатам в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков» от 21.01.2010 № 1824-VI (известного как законопроект № 1171).

Лидер гражданской кампании призывает народных избранников полностью распространить действие Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» на пиво и слабоалкогольные напитки, что потребует лицензирования продажи этих растворов и устранит продажу пива и «слабоалкоголки» из киосков и палаток на улицах.

По мнению общественной организации, употребление пива и слабоалкогольных напитков должно быть разрешено только в заведениях общественного питания с лицензией и дома.

Кроме того, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ предлагает значительно увеличить штрафы за распитие алкоголя (в том числе пива и слабоалкогольных растворов) в общественных местах. По его мнению, такой штраф должен составлять 1020 грн. (60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. - УНИАН) вместо нынешних 17-85 грн.

От имени гражданской кампании «Форум спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ просит депутатов устранить из Закона пункт о возможности распития пива в пластиковой таре в закрытых спортивных сооружениях. А также изъять разрешение на употребление безалкогольного пива в общественных местах.

«Это лоббистская лазейка, которая может способствовать употреблению пива на улицах, - разобрать какая именно бутылка пива - алкогольного или безалкогольного, у человека, который идет с ней по улице невозможно», - отмечает лидер гражданской кампании.

В то же время В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ настаивает на полном запрещении рекламы алкоголя и табака. Как один из шагов на пути к полному запрещению, он предлагает немедленно принять законопроект № 1014-2 (авторы - народные депутаты от БЮТ Н.ТОМЕНКО и А.ШЕВЧЕНКО. - УНИАН), который предусматривает ограничение рекламы пива.

Вместо того В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ предлагает поддержать широкомасштабную просветительскую кампанию относительно необходимости выполнения норм Закона № 1824-VI и пропагандировать трезвый здоровый образ жизни.

При этом В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ не исключает, что усовершенствованию Закона может препятствовать лоббистское сопротивление. В частности, он напоминает, что принятию законопроекта № 1171 мешали алкогольные лоббисты, «которые уже не первый раз упорно препятствуют принятию социально важных законопроектов и откровенно стоят на стороне алкогольных, табачных, игральных барыг, которые достигают успеха преступным путем за счет уничтожения миллионов украинцев».

«Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН сознательно сдерживал этот законопроект свыше двух лет - вопреки Регламенту ВР, что можно проследить на сайте ВР. ТЕРЕХИН не проникался тем, что каждый день его промедления принес новые жертвы «пивной чумы», разбитые семьи, подорванное здоровье», - отмечает автор обращения.

Кроме того, в документе называется имя депутата Верховной Рады от Партии регионов Виталия ХОМУТИННИКА, который, по мнению «Форума спасения Киева», своими поправками существенно ухудшил качество закона.

«Кстати, В.ХОМУТИННИК - председатель «Союза молодежи регионов Украины» (молодежного крыла Партии регионов. - УНИАН). Между тем, его поправки позволяют распитие пива в пластиковых бутылках в закрытых спортивных сооружениях, а также легализируют употребление в общественных местах так называемого безалкогольного пива, что является лазейкой для обхода выполнения закона. Неужели он старается, чтобы молодежь и в дальнейшем спивалась и деградировала?!», - допускает общественный деятель.

Напомним, что гражданская кампания «Форум спасения Киева» выступала в поддержку законопроекта № 1171 - за приравнивание пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным.

Справка УНИАН. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков» вступил в силу 11 февраля 2010 года после публикации в газете «Голос Украины».

5 февраля 2010 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал данный Закон.

21 января 2010 года Верховная Рада Украины внесла изменения в ряд законодательных актов относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков.

Данным законом предусмотрено, что слабоалкогольные напитки - алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 1,2 до 8,5 процента объемных единиц и экстрактных веществ не более как 14,0 граммов на 100 сантиметров кубических, изготовленные на основе водноспиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенные или ненасыщенные диоксидом углерода.

Отмеченный Закон предусматривает приравнивание пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным, запрещение продажи пива и слабоалкогольных напитков несовершеннолетним, запрещение продажи и распитие пива и слабоалкогольных напитков в вузах и школах, в общественном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях и местах проведения массовых мероприятий, на детских площадках.

Расширяются ограничения относительно продажи и употребления алкоголя, а также впервые вносится запрещение на продажу слабоалкогольных напитков лицам до 18 лет. В частности, законом запрещается употребление пива (кроме безалкогольного) и слабоалкогольных напитков: в учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте; на остановках транспорта, в подземных переходах; в учреждениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в лифтах и таксофонах; на детских площадках; на спортивных площадках; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений. Расширяются ограничения относительно продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий, в частности, запрещается их продажа в помещениях и на территории учебных заведений, учреждений здравоохранения; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в торговых автоматах; в помещениях специализированных торговых организаций, которые осуществляют торговлю товарами детского ассортимента и тому подобное. Также законом вводится норма, согласно которой на время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курения.

На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курения табачных изделий.

5 марта 2009 г. проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно ограничения потребления и продажи пива и «слабоалкогольных» напитков) (регистр. № 1171от 11.12.2007), поданный народными депутатами Украины Николаем ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Евгением СУСЛОВЫМ (все - от фракции БЮТ), был принят в первом чтении голосами 384 народных депутатов Украины.