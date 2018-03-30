8 мифов о депрессии

О депрессии в нашей стране так мало знают, а имеющиеся представления о ней настолько искажены, что писать о мифах даже как-то странно. Собственно, все, что известно обывателю об этой болезни, один сплошной миф.

Миф 1. Депрессия - не болезнь, поэтому лечить ее не надо

Существует распространенное мнение о том, что депрессия - пустяки, дело житейское, со всеми иногда случается. Или даже кому-то "делать нечего, вот он и выпендривается". Это не болезнь вовсе, просто человек сам дает волю своему плохому настроению. А раз не болезнь, а баловство какое-то, то и лекарства от депрессии никакие не нужны.

Придется разочаровать оптимистов. Депрессия - самое настоящее заболевание. И заболевание серьезное, даже с возможным смертельным исходом. Недаром основную массу суицидов приписывают именно расстройствам настроения. Конечно, с легкой формой человек может справиться сам, но в тяжелых случаях без лечения депрессия может длиться годами, усиливаться и перерастать во что-нибудь еще более тяжелое, например, в маниакально-депрессивный психоз.

Здесь все как с любой другой болезнью, например, с гриппом: можно "перележать", можно даже "переходить" по принципу "само пройдет", но всегда есть риск, что без профессиональной помощи дело закончится серьезными осложнениями и больницей. В общем, лучше сразу показаться доктору, и пусть уж он решает, что сейчас необходимо - попить чайку с медом или сразу приниматься за антимикробные лекарства.

Точно так же и с депрессией. Человек самостоятельно не может оценить свое состояние. В отличие от гриппа, опыт лечения которого имеется буквально у всех, с депрессией даже друзья и родственники не помогут. Надо обращаться к специалисту. Тут-то и вылезает другой "злокачественный" миф.

Миф 2. Болеешь депрессией - значит, ты псих, и место твое в дурдоме

Теперь слово пессимистам: депрессия - это ужас-ужас-ужас и позор на всю жизнь. Больного обязательно "уложат в психушку", где будут страшно мучить. Потом сообщат по месту работы, поставят на учет в психдиспансер, и жизнь на этом закончится.

Во-первых, депрессия, как и любая другая болезнь, позорной быть не может. Это не вина человека, а несчастье, с ним случившееся. Стесняться ее - последнее дело.

Во-вторых, даже с хронической депрессией госпитализируют чаще не в психиатрические больницы, а в кризисные центры, которые, по сути своей, больше похожи не на больницу, а на санаторий. В-третьих, на учет в психдиспансер (что действительно не сахар) могут поставить насильно только в случае неоднократных госпитализаций "по скорой" с попыткой суицида.

Конечно, все зависит и от везения - бывают такие кризисные центры, что застенки гестапо отдыхают. Бывают такие, в которые люди рвутся обратно "отдохнуть". Психиатры тоже бывают понимающие и компетентные, а бывают такие, что хоть в лес от них беги. Но это относится к любой области медицины.

Кстати, в больничном листе сейчас просто-таки запрещено вписывать диагноз. Если же вас волнует само название "психиатрическая" в вашем больничном листе, то его также можно не ставить по договоренности с руководством больницы. Всегда есть штамп, где указан только номер больницы без специализации.

Миф 3. Депрессия - это навсегда

Не обязательно. При адекватном лечении депрессивного эпизода, о болезни можно забыть. И вот это уже навсегда.

Миф 4. Антидепрессанты опасны для здоровья

Это, надо сказать, не совсем миф. Даже у современных, довольно гуманных препаратов, предназначенных для борьбы с депрессией, могут наблюдаться побочные эффекты, хотя психиатры стараются подобрать лечение так, чтобы не усугублять неприятности своих пациентов.

Чаще всего антидепрессанты вызывают головные боли, головокружения, потливость, сердцебиение, повышенную чувствительность к свету, потерю сексуального желания, сонливость, снижение или, наоборот, увеличение аппетита.

Больше всего пациенты боятся именно последнего. Считается, что из-за приема антидепрессантов человек может набрать лишний вес. Но это возможно и при самой депрессии. Кое-кто опасается потери сексуального желания, но и при депрессии сложно быть половым гигантом. Кроме этого, побочные эффекты проходят сразу после окончания курса лечения, а депрессия с ее малоприятными симптомами может длиться годами.

Миф 5. Антидепрессанты вызывают зависимость

Тут даже сказать нечего. Ни старые допотопные, ни, тем более, современные мягкие антидепрессанты физиологической зависимости не вызывают, разве только психологическую. Но что только не вызывает психологическую зависимость. Тогда уж надо говорить об опасности аскорбиновой кислоты. Вон как дети подсаживаются! Все время просят у мам в аптеках "большие вкусные таблетки".

Миф 6. Антидепрессанты можно назначить себе самому

Конечно, серьезные лекарства без рецепта продавать не должны, но голь на выдумки хитра - достают и рецепт, и лекарства. Последствия самостоятельного приема могут быть разнообразны. Шанс, что лекарства помогут, мизерный. А еще меньше вероятность, что они не навредят.

Антидепрессанты - сильнодействующие вещества, которые врач подбирает индивидуально. Особенно это касается дозировок.

Миф 7. Антидепрессанты можно бросить пить в любой момент

Часто, чувствуя уменьшение симптомов депрессии и устав от побочных эффектов, человек просто бросает курс лечения. А вот этого делать категорически нельзя! Врач не только назначает антидепрессанты, но и должен постоянно контролировать пациента, пока тот их принимает.

Обычно сначала прописывают малые дозы, потом постепенно их увеличивают, а потом опять уменьшают перед тем, как совсем отменить лекарство. Если бросить курс лечения на самом пике, возможно не только возобновление депрессии в еще худшем виде, но и другие "занимательные" побочные эффекты: тошнота с рвотой, расфокусировка внимания, головокружение - в общем, полный набор неприятностей.

Миф 8. "Новопассит"- лучшее лекарство от депрессии

"Антидепрессанты - это химия, а всякая химия - это очень вредно. Лучше травок попить. Вот "Новопассит" - прекрасный природный антидепрессант", - это довольно распространенная путаница. У нас почему-то принято смешивать в одну кучу антидепрессанты, успокоительные и транквилизаторы.

Вышеупомянутый "Новопассит" включает в себя вполне "нетравяное" седативное средство, сдобренное десятком разномастных трав, и является скорее транквилизатором, чем антидепрессантом. Успокоить он успокоит, а вот от депрессии вряд ли поможет.

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