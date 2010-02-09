В Киеве задержан нейрохирург, который сфальсифицировал диагноз

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Сотрудники СБУ задержали 55-летнего работника Киевской городской больницы скорой помощи.

Используя должностное положение, врач-нейрохирург брал взятку за внесение в историю болезни одного из пациентов диагноза, который не соответствует действительности (закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, которые якобы были зафиксированы в результате обследования), сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В данном случае это делалось для введения в заблуждение работников следственных органов во время расследования уголовного дела.

Оперативники задержали врача в рабочем кабинете после того, как он получил 500 долларов США в обмен на поддельное медицинское заключение.

Прокуратурой Деснянского района г. Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).