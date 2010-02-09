К каким болезням приводят недовольство жизнью и скука

Британские ученые доказали: человек может в буквальном смысле умереть от скуки. Конечно, такую причину в заключении о смерти не укажет ни один врач, однако именно скука и сопутствующее ей недовольство жизнью, как выяснилось, могут вызвать смертельно опасные заболевания.

Исследовав за 25 лет более 7 тысяч госслужащих, ученые обнаружили, что люди, жалующиеся на скуку, рискуют умереть молодыми, а те, кто постоянно испытывает сильную тоску, более подвержены заболеваниям сердца и риску умереть от приступа, чем те, кто довольны своей судьбой, передаёт NEWSru.com.

За эти 25 лет к концу исследования некоторые из наблюдаемых скончались, и их число среди страдавших от скуки на 40% больше, пишет Daily Mail. По мнению ученых, во многом этому способствовали вредные привычки, вроде пристрастия к алкоголю и курения, которыми несчастные люди часто пытаются заполнить душевную пустоту.

Чтобы избежать преждевременной смерти от скуки, психологи советуют людям, входящим в "группу риска" (к примеру, вынужденным заниматься скучной, рутинной работой), наполнять свою жизнь разнообразными увлечениями, не связанными с вредными привычками.

Они также считают, что чреватое депрессией отсутствие мотивации и вдохновения в собственной жизни можно побороть, переключив внимание с себя на других людей. "Вместо того, чтобы зацикливаться на себе, таким людям стоит подумать, что они могут сделать для семьи, друзей, коллег, для босса, в конце концов", - говорит психолог Грэм Прайс.

Интересно, что, согласно исследованию, женщины страдают от скуки больше и чаще, чем мужчины. Также ей больше подвержены молодые специалисты и обслуживающий персонал.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании более других европейцев ощущают скуку и усталость и меньше поддерживают контакт со своими соседями. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Тем не менее, как выяснил британский исследовательский центр NeF (New Economics Foundation), Британия входят в шестерку стран, жители которых считают себя самыми счастливыми.

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