Львовщина: врач за фиктивные справки получила 60 тыс грн

Во Львовской области разоблачена заместитель главного врача одной из городских больниц.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД, она систематически требовала и получала взятки от работников государственного предприятия и местных жителей за содействие им в оформлении фиктивных документов об обнаружении у них профессиональных заболеваний.

Задокументированы 140 фактов получения правонарушительницей взяток на общую сумму 60 тыс. грн. Злоумышленница задержана.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 «Получение взятки» Уголовного кодекса Украины.