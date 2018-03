Склонность к суициду обусловлена генетическими факторами

Немецкие и американские ученые в ходе исследований пришли к выводу, что суицидальное поведение обусловлено генетическими факторами.

Как сообщает The Daily Telegraph, такому выводу пришла группа исследователей под руководством Мартина Коли (Martin Kohli), который является сотрудником Института психиатрии общества Макса Планка (Max Planck Institute of Psychiatry) в Мюнхене, Германия, а также Института геномики человека Джона Хассмана (John P. Hussman Institute for Human Genomics) в Майями, США.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Archives of General Psychiatry.

Как пишет издание, ученые в ходе исследований пытались найти генетические факторы, обуславливающие развитие большого депрессивного расстройства и суицидального поведения. В рамках исследования, ученые изучали различные варианты гена NTRK2, кодирующего рецептор нейротрофического фактора мозга - белка, который отвечает за формирование и активность нервных клеток.

Исследователи проанализировали геном 394 пациентов с депрессией, 113 из которых пытались совершить самоубийство. Полученные данные они сравнили с наследственной информацией 366 здоровых добровольцев. Кроме того, было проведено контрольное исследование с участием 744 немцев и 921 афро-американца, из которых соответственно 152 и 119 человек совершали попытки суицида.

Ученые выяснили, что носители трех "опасных" мутаций гена NTRK2 пытались совершить самоубийство в среднем в 4,5 раза чаще, чем пациенты, в геноме которых содержались нормальные варианты этого гена.

medportal.ru