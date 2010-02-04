От землетрясения на Гаити погибло 200 тыс. человек

Жертвами разрушительного землетрясения на Гаити стали более 200 тысяч человек. Эти данные в среду привел премьер-министр республики Жан-Макс БЕЛЛЬРИВ, сообщает AFP.

Глава правительства также добавил, что около 300 тысяч пострадавших до сих пор проходят лечение в больницах, медицинских центрах и амбулаторных учреждениях. Более 4 тысячам пришлось пройти операцию по ампутации конечностей.

Ранее власти Гаити заявляли о 170 тысячах погибших.

По уточненной информации премьера, уничтоженными землетрясением также оказались 250 тысяч домов.

Как сообщает Лента.ру, всего спасателям удалось извлечь из-под завалов 135 выживших человек. Официально спасательная операция продолжалась до 23 января, однако иностранные спасатели все еще продолжают работать на Гаити.

Разрушительное землетрясение на Гаити произошло 12 января. Самый мощный толчок магнитудой 7 баллов продолжался 40 секунд, за ним последовало еще несколько толчков, магнитудой более 5 баллов. В результате катастрофы сотни тысяч людей остались под завалами, а около 2 миллионов жителей Гаити лишились крова. Столица республики - Порт-о-Пренс - оказалась полностью разрушена.

Для оказания помощи Гаити была организована международная спасательная кампания. В рамках ликвидации последствий катастрофы на остров были направлены спасатели из Филиппин, США, Венесуэлы, Китая, Мексики, Кубы, России и других стран.