В Лубнах из-за карантина отменены занятия для 1-8 классов

В Лубнах (Полтавская обл.) из-за карантина отменены занятия для школьников 1-8 классов.

Об этом журналистам сообщила заместитель главврача облСЭС Наталья ГОРБЕНКО.

«В Лубнах эпидпорог заболеваемости на ОРВИ и грипп превышен на 28,7%. Ситуация в целом по области очень сложная. Мы превысили эпидпорог по состоянию на сегодня на 10%»,-сказала Н.ГОРБЕНКО.

Начальник Главного управления здравоохранения Полтавской ОГА Виктор ЛЫСАК отметил, что уровень заболеваемости в области на минувшей неделе, как и на позапрошлой был выше, чем в целом по Украине (55,0 на 10 тысяч населения). Всего с начала объявления высокого уровня опасности распространения гриппа в области умерло от гриппа и вирусных пневмоний 19 больных, из них 1 ребенок.

С 29 октября 2009, когда в Украине объявлен высший уровень опасности распространения гриппа, в области заболело 149 192 человека, госпитализированы - 8932, выписано из стационаров - 7727, из них с диагнозом грипп, пневмония - 2754.