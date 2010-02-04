В США арестован известный целитель в связи со смертью трех человек
09:40, 04 февраля 2010Страна
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Часто выступал по телевидению
В США арестован известный целитель Джеймс Артур РЭЙ в связи со смертью трех человек во время ритуала духовного исцеления несколько месяцев назад.
Как сообщает «Газета.ру», три человека в октябре прошлого года провели два часа в закрытом помещении с высокой температурой, напоминающем сауну. В комнате находились около 60 человек.
Все трое скончались в больнице.
Инцидент произошел на курорте в штате Аризона, предлагающем разные методы духовного исцеления.
Целитель часто выступал по телевидению, в том числе, в программе Опры УИНФРИ.
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