В 2009 году в Украине усыновлены около 2 тысяч детей-сирот

В приемные семьи и детские дома семейного типа в течение 2009 года было устроено в 15 раз больше детей, чем пять лет назад.

Как сообщает пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, об этом свидетельствуют предварительные данные Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсемьи по итогам прошлого года.

В частности, в течение 2009 года в приемные семьи и детские дома семейного типа было устроено 1895 детей. Таким образом, по состоянию на 1 января 2010 года, в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитываются 8119 детей, что в шесть раз больше по сравнению с 2005 годом (1313 детей).

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, комментируя эти данные, подчеркнул, что это в 14-15 раз превышает количество детей, которых устраивали в течение года в приемные семьи и детские дома семейного типа в 2004-2005 годах, – “перед началом реформирования системы защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, когда в такие формы семейного воспитания устраивали 120-130 детей в год”. Он также сообщил, что общее количество детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа, превышает количество детей, которые сегодня воспитываются в школах-интернатах или детских домах.

При этом, в 2009 году, как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, органы государственной власти сосредоточили внимание на повышении качества создания приемных семей и детских домов семейного типа. В частности, работа была направлена на организацию более высоких требований к кандидатам в приемные родители и родители-воспитатели, улучшение качества их подготовки, развитие системы сопровождения семей, которые взяли детей на воспитание, и усиление контроля над воспитанием детей.

По словам министра, из года в год в таких формах семейного воспитания все больше находят семейное тепло дети с недостатками здоровье. Так, на конец 2009 года из общего количества детей, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа, 2526 детей (31%) имеют ряд хронических заболеваний. При этом ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов и инвалидов с детства, которые воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа. Так, на конец 2007 года их было – 80, в 2008 году – 151 ребенок, в 2009 году – 209 детей.