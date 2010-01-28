На Запорожье незаконной добывали минеральные воды

В Запорожской области выявлен факт незаконной добычи минеральных вод с целью последующей продажи потребителям.

Как сообщил УНИАН Запорожский природоохранный прокурор Игорь ГАНЗИНА, установлено, что предприятие, осуществлявшее подобную деятельность, на протяжении 2009 года незаконно (без разрешения на пользование недрами) использовало для производства минеральной воды скважину в Приазовском районе Запорожской области.

"Вода добывалась из скважины в Приазовском районе Запорожской области, бутилировалась и продавалась потребителям в качестве минеральной природной столовой воды", - рассказал И.ГАНЗИНА.

По его словам, на сегодняшний день деятельность руководства предприятия квалифицирована как совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 240 и ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил охраны недр" и "Превышение служебных полномочий".

"Руководителю предприятия - производителю минвод предъявлено обвинение по данным статьям. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщил И.ГАНЗИНА.

Справка УНИАН. Ч. 1 ст. 240 и ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил охраны недр" и "Превышение власти или служебных полномочий" предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет и лишения свободы на срок от 2 до 5 лет соответственно.