РФ рассмотрит вопрос об экспорте вакцины от гриппа A/H1N1

После 1 марта правительство РФ рассмотрит вопрос об экспорте вакцины против гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ на заседании Комиссии по предупреждению завоза и распространения на территории РФ заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа A/H1N1.

«Россия получила заявки на приобретение вакцины более чем от десятка стран дальнего и ближнего зарубежья, но приоритет отдан вакцинации собственного населения внутри страны. Об экспорте вакцин против гриппа A/H1N1 будем говорить после 1 марта», - сказал В.ЗУБКОВ.

Он подчеркнул, что в РФ благодаря своевременно принятым мерам властями РФ с декабря сохраняется отчетливая тенденция снижения уровня заболеваемости этим вирусом. Он напомнил, что в соответствии с графиком, утвержденным комиссией в 2009 году, разработаны и выпускаются в промышленном масштабе четыре отечественные вакцины против гриппа A/H1N1.

В.ЗУБКОВ сообщил, что на выделенные из бюджета средства заключено девять государственных контрактов на закупку 35 млн. доз вакцин.

«Начата прививочная компания против гриппа A/H1N1. На сегодняшний день выполнены пять государственных контрактов на поставку около 9 млн. доз вакцины в 68 субъектов страны. Привиты около 5 млн. человек - это дети и работники систем жизнеобеспечения. В 11 субъектах вакцинация групп риска завершена. Все субъекты страны получили необходимое оборудование для диагностирования вируса гриппа A/H1N1 в режиме реального времени», - сказал он.

В.ЗУБКОВ подчеркнул, что основная текущая задача - завершить к 1 марта в вакцинацию оставшихся 26,5 млн. человек из группы риска.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября 2009 года пресс-служба правительства РФ по результатам телефонного разговора премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сообщила, что Россия с февраля 2010 года будет готова начать поставки в Украину вакцины против гриппа A/H1N1.