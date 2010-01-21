Индия хочет разобраться с "ложной тревогой" по поводу вируса A/H1N1

Индия требует независимой проверки обстоятельств, при которых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию гриппа A/H1N1 глобальной угрозой.

Как передает РИА “Новости”, об этом сказал индийский министр здравоохранения Динеш ТРИВЕДИ.

Слова индийского чиновника стали реакцией на сообщения иностранных СМИ о возможной связи между поставщиками вакцин и противогриппозных препаратов и руководством ВОЗ. В июне 2009 года организация впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1.

"Расследование подскажет нам, почему ВОЗ объявила тревогу. Сомнения в этой связи высказали даже западные СМИ. Мы определенно требуем расследования", - сказал Д.ТРИВЕДИ, добавив, что "ВОЗ - это не Бог".

Первый случай выявления заболевшего вирусом "свиного гриппа" в Индии был зафиксирован в мае. В августе была зарегистрирована первая смерть от этой болезни. На сегодняшний день официально подтверждено более 28 тыс. случаев заражения A/H1N1, 1141 человек умер.