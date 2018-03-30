Старинные способы вычисления пола ребёнка

Уже 3000 лет тому назад люди старались найти метод, с помощью которого можно было бы определить пол будущего ребенка еще до родов. Доказательством служит древнеегипетский папирус, в котором написано, что пол плода можно определить следующим образом: достаточно поливать мочой беременной женщины зерна ячменя и пшеницы. Если раньше прорастет ячмень, то родится мальчик, если скорее прорастет пшеница, то это будет знамением рождения девочки.

Современные ученые этот метод решили испытать. В прошлом веке, в 1933 году в прессе появилось интересное сообщение. Ученые поместили отдельно в экспериментальные сосуды зерна ячменя и пшеницы, куда добавляли одинаковое количество разбавленной мочи беременных женщин. Длину ростков тщательно измеряли. Обнаружилось, что на основании длины ростков в 80% случаев можно было правильно предсказать, родится мальчик или девочка. Биологи высказали мнение, что моча беременной женщины содержит вещества, подобные гормонам роста и отличаются друг от друга в зависимости от того, какого пола плод развивается у женщины - девочка или мальчик.

На Руси так же программирование пола будущего ребенка было самым обычным делом. В начале XIX века в народе почитались Род и Рожаницы. Бог – Отец, Род, - творец всего видимого и невидимого, источник всего сущего, начало всех начал. Этих начал, Рожаниц, - семь. Их древнерусские имена Жива, Моряна, Меря, Златая Мать, Дидилия, Зизя и Макоша. Каждая из них покровительствует либо мужскому, либо женскому полу. Вот и считалось на Руси: от того, в какой день – « мужской» или «женский» - произойдет зачатие, зависит пол будущего ребенка. Сами Рожаницы, хотя и носят женские имена, пола не имеют. Они только покровительствуют появлению мальчика или девочки, причем ребенок впитывает в себя качества той силы, которая царила в момент его зачатия.

Люди прошлых веков знали, какие силы покровительствуют моменту завязывания узелка новой жизни, а потому и брали на себя ответственность за выбор времени зачатия.

Старинный календарь определения пола будущего ребенка

8-10 день цикла: зачатие невозможно

11: Покровитель - Жива, мальчик, крепкий, спортивен, характер - первооткрыватель

12: Покровитель - Моряна, девочка, сложение скорее хрупкое, впечатлительна, поэтична

13: Меря, девочка, вначале хрупкая, затем приспосабливается, хозяюшка

14: Златая Мать, мальчик, крепкий, соразмеренное строение тела, мастер говорить

15: Дидилия, девочка, крепкая, сильное и красивое тело, мать многочисленного потомства

16: Зизя, мальчик, крепкий, в миру лидер

17: Макоша, девочка, очень устойчивая, мудрая, знающая, пророчица

18-21: зачатие неблагоприятно

22-28: зачатие невозможно

1-7: «критические дни»

А ученые из Великобритании пришли к выводу, что рождение и воспитание сыновей имеет более тяжелые последствия для здоровой женщины, чем дочерей.

Сыновья могут «дорого обойтись» матери по нескольким причинам. Первое - во время беременности плодом мужского рода, повышается уровень тестостерона в организме матери, что ослабляет ее иммунную систему. Во вторых - как правило, мальчики имеют больший вес при рождении, чем девочки, а это вызывает большую нагрузку организма. И в – третьих, мальчикам требуется больше внимания и родительского терпения. А дочери, наоборот, способствуют продлению жизни матери, поскольку берут на себя часть их нагрузки, помогая готовить еду, убирать в доме или нянчить младших детей.

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