Музыка развивает речь у детей

Музыкальная терапия помогает процессам приобретения речи у детей с нарушениями слуха, которые прошли через кохлеарную имплантацию – один из методов возвращения слуха при помощи специального прибора. Некоторые дети, от рождения имеющие ослабленный слух и которые не могут пользоваться слуховыми аппаратами, с 90-процентной вероятностью будут иметь возможность нормально слышать после кохлеарной имплантации. Однако ребёнок после этой процедуры проходит долгий курс реабилитации, прежде чем начнёт говорить. Как обнаружили израильские врачи Университета Хайфы и их датские коллеги из Университета Ольборга, музыка оказывает положительное влияние на развитие речи у ранее глухих малышей 2-3 лет, особенно в плане совершенствования спонтанного общения.

В эксперименте дети, прошедшие через операцию по восстановлению слуха, получили курс музыкальной терапии, включавшей игры с детскими музыкальными инструментами, прослушивание простых песен и вокальные игры. Было замечено, что во время подобных музыкальных занятий дети чаще и дольше спонтанно общались между собой и постепенно лучше познавали родную речь и новый для них мир звуков. Как говорит один из авторов исследования доктор Дикла Керем, музыка включает в себя различные элементы, являющиеся также компонентами языка и, следовательно, как невербальная форма общения прекрасно подходит для детей, ещё не научившихся пользоваться языковыми возможностями в речи. Коммуникативное взаимодействие имеет решающее значение в развитии речевых навыков у маленьких детей, поэтому музыка служит отличным инструментом, укрепляющим невербальное общение и улучшающим языковой обмен, считают аудиологи.

ami-tass.ru