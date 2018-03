Чем опасен бег в кроссовках?

Хотя бег имеет доказанные преимущества для сердечно-сосудистого здоровья, такая физическая активность может увеличить нагрузку на суставы ног. Американские эксперты журнала "The journal of injury, function and rehabilitation" пришли к неожиданному выводу, что занятия бегом в кроссовках оказывают больше отрицательного влияния на суставы коленей, бёдер и лодыжек. В исследовании участвовало 68 здоровых людей, которые регулярно занимаются бегом в обычных спортивных кроссовках – пробегая, по крайней мере, 15 километров в неделю. Ни один из участников не имел истории травм опорно-двигательного аппарата. Физиологи использовали беговую дорожку и систему анализа движения людей в разной обуви и босиком.

Оказалось, что коленные, голеностопные и бедренные суставы испытывают наибольшее напряжение при физической нагрузке в кроссовках. Непропорционально высокое напряжение при беге в кроссовках отмечено в суставах бёдер /54-процентное увеличение давления/, в области сгибания голени /36%/ и коленей /38%/. Хотя современная спортивная обувь создана таким образом, чтобы обеспечить хорошую поддержку и защиту для ног, пока она не способна уменьшить физическую нагрузку на главные суставы нижних конечностей при беге, говорят специалисты. Примечательно, что негативный эффект от бега в кроссовках превышает последствия от частой ходьбы в обуви на высоких каблуках, которая увеличивает нагрузку на суставы на 20-26%.

ami-tass.ru