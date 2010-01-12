Излучение мобильных телефонов защищает от слабоумия

Электромагнитное излучение мобильных телефонов способно предотвратить старческое слабоумие и даже нормализовать функции головного мозга в пожилом возрасте. К таким выводам пришли американские ученые в результате длительных экспериментов с мышами, генетически предрасположенными к развитию заболевания, аналогичного болезни Альцгеймера.

В эксперименте, проведенном сотрудниками Университета Южной Флориды под руководством доктора Гари Арендэша (Gary Arendash), были задействованы в общей сложности 96 мышей. Клетки с грызунами были расположены на одинаковом расстоянии от источника электромагнитного излучения, воздействие которого на организм животных было аналогично воздействию работающего мобильного телефона.

Часть подопытных животных были генетически предрасположены к формированию в тканях и клетках мозга отложений белка бета-амилоида. Этот процесс, развивающийся в пожилом возрасте, сопровождается нарушениями памяти и снижением умственных способностей и является одним из признаков развития наиболее распространенной формы старческого слабоумия – болезни Альцгеймера.

Мыши подвергались воздействию электромагнитного излучения по два часа в сутки на протяжении семи-девяти месяцев. Затем ученые провели серию стандартных тестов для оценки умственных способностей и памяти грызунов.

Как выяснилось, после продолжительного воздействия электромагнитного излучения мыши, генетически предрасположенные к развитию слабоумия, ни в чем не уступали по результатам тестов своим здоровым собратьям. В подгруппе пожилых грызунов, у которых перед началом эксперимента наблюдались первые признаки заболевания, аналогичного болезни Альцгеймера, было отмечено улучшение функций головного мозга. В свою очередь, здоровые мыши, подвергавшиеся воздействию электромагнитного излучения, справлялись с тестами даже несколько лучше, чем обычные животные их возраста.

По мнению американских исследователей, обнаруженный ими положительный эффект связан с усилением кровообращения и обмена веществ в тканях мозга, и с большой вероятностью может распространяться и на людей. В связи с этим ученые не исключают, что длительное воздействие электромагнитного излучения может стать в будущем доступным и безопасным методом профилактики, а возможно и лечения болезни Альцгеймера.

Отчет об исследовании опубликован в Journal of Alzheimer`s Disease. Авторы публикации планируют провести дополнительные исследования, направленные на определение оптимальной продолжительности и интенсивности электромагнитного излучения для достижения наиболее значимого терапевтического эффекта.

Большинство биомедицинских исследований, посвященных мобильным телефонам, направлены на оценку влияния длительного использования этих устройств на риск развития опухолей мозга. Результаты опубликованных на сегодняшний день многолетних наблюдений являются противоречивыми, и не позволяют однозначно подтвердить или опровергнуть наличие такой связи.

medportal.ru