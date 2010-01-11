Как очнуться от зимней спячки

Отечественные психиатры утверждают, что сезонные расстройства настроения наблюдаются у 80% россиян.

Наш консультант – кандидат медицинских наук, невролог Игорь Стпанчиков.

Не можется и не хочется

Основные признаки сезонной депрессии – непреходящее чувство усталости, сонливость, неспособность сконцентрироваться, повышенная утомляемость, раздражительность, потеря интереса к любимой работе и к обожаемому мужу. Кроме того, в этот период заметно снижается половое влечение, зато возрастают другие естественные потребности: во сне и еде. Причем особенно сильно тянет на сладкое и калорийное. Еще одним признаком депрессии являются колебания настроения в течение дня. Хуже всего люди чувствуют себя вечером.

Больше других страдают от депрессии люди эмоциональные, легкоранимые. Американские ученые рассчитали формулу, по которой можно узнать, насколько человек подвержен сезонным расстройствам. В эту формулу помимо психологических черт личности включены такие параметры, как наследственная склонность к депрессиям, количество светлых часов зимой в стране проживания, а также отрицательный психологический эффект от того, что человек уходит из дома и возвращается с работы, когда на улице темно. Немаловажными исследователи посчитали и такие показатели, как уровень освещенности в офисе и психологический микроклимат на работе и дома.

Включите свет!

Главная причина наших зимних страданий – короткий световой день. Идешь на работу – еще темно, возвращаешься – уже темно. Как тут не впасть в уныние? Неслучайно у южан депрессии возникают гораздо реже, чем у жителей северных стран. Все дело в том, что в темное время суток у нас в мозгу образуется больше гормона мелатонина, который тормозит выработку гормонов гипофиза, регулирующих многие важнейшие функции организма. Поэтому лучшее средство от расстройств, вызванных непродолжительным световым днем, это сам солнечный свет. Но откуда его взять посреди зимы?

Конечно, можно взять отпуск и рвануть из нашего сурового климата в солнечное лето. Некоторым это и в самом деле помогает, но, увы, у данного способа есть несколько очень серьезных «но». Первое – это акклиматизация, которая может привести к еще более серьезным последствиям, чем сезонная депрессия. Второе – то, что по возвращении недуг зачастую обостряется, и с большей силой.

Менее рискованный и более эффективный способ борьбы с зимней апатией – фототерапия. Лечиться светом можно в специальных клиниках под руководством врача, который подберет ультрафиолетовое излучение оптимальной яркости и определенного спектра. А можно использовать этот метод и самостоятельно. Например, под галогеновыми лампами у себя дома. Один час пребывания при освещенности в 2500 люкс (полный солнечный свет – 100 тыс. люкс) – и настроение улучшается как по волшебству. Считается, что «световые ванны» полезно принимать по утрам. Но недавно ученые предложили использовать этот метод глубокой ночью. Говорят, что если в течение получаса освещать крепко спящего человека потоком яркого света, через несколько сеансов он избавится от хандры и апатии аж до следующей зимы.

Любительниц загара порадует известие, что схожий эффект дают и посещения обычного солярия. Несколько 5–10-минутных сеансов – и депрессии – как не бывало. Только следует помнить, что «фонтаны ультрафиолета» не рекомендованы при повышенной чувствительности к солнечным лучам и при наличии некоторых заболеваний.

Встаем на лыжи!

Чтобы достойно и без потерь пережить зиму, в дневные часы нужно как можно больше бывать на свежем воздухе. А еще лучше – использовать это время для занятий физкультурой. Ведь зима предлагает нам столько прекрасных возможностей, чтобы вести активный образ жизни. Выходные, проведенные на катке, в лесу или на ледяной горке, не только сплотят всю семью, но и зарядят позитивной энергией на целую неделю.

Хромотерапия – лечение цветом – также позитивно воздействует на наше настроение. Оформив домашний интерьер в красных, желтых и оранжевых тонах, положив в вазу для фруктов золотые цитрусы и рыжую хурму, купив себе оранжевый свитер или красный шарф, можно «перехитрить» депрессию. Эти цвета позитивно воздействуют на нервную систему.

Несмотря на то, что зимой мы чаще всего поправляемся, диетологи не рекомендуют в это время садиться на строгую диету. Пища в зимние месяцы должна быть полноценной и сбалансированной, ведь нехватка полезных веществ может значительно ухудшить и без того нестабильное состояние. Конечно, переедать ни к чему, но и слишком ограничивать себя тоже не стоит. Полтора-два килограмма, отложившихся в этот непростой период про запас на нашей талии, – это естественная защита организма. Они уйдут сами собой, как только выглянет солнышко и природа начнет просыпаться ото сна. Безусловно, «заедать» печали и плохое настроение – дурная привычка. Но без некоторых продуктов нам зимой придется туго. Натуральными антидепрессантами считаются бананы, шоколад, мед, макароны, каши (особенно из пшеничной крупы).

aif.ru