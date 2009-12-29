Самый известный лжеврач ФРГ готовится к экзаменам

Самый известный лжеврач Германии, 30-летний Кристиан Е., упорно готовится в тюрьме, где отбывает 3,5-летнее заключение, к выпускным школьным экзаменам, чтобы поступить в университет и получить, наконец, настоящий медицинский диплом.

Этот необычный заключенный, поведала сегодня газета "Бильд", всю жизнь мечтал стать врачом. Однако, не получив соответствующего образования и пройдя вместо этого обучение на сотрудника банка, Кристиан Е., проработав в этом качестве без всякого удовольствия три года, решил действовать. "Я увидел, что работа в банке это не для меня. Моей мечтой было помогать людям", - заявил он впоследствии на суде.

Чтобы продвинуть вперед свою медицинскую карьеру, он изготовил на компьютере фальшивый аттестат зрелости и записался в университет Эрлангена /земля Бавария/ изучать медицину. Однако учиться на медика в ФРГ - очень долго и хлопотно, а в Баварии, где обучение в вузах платное, еще и дорого. Не в силах ждать, наш "герой" снова обратился к компьютеру. На этот раз был изготовлен фальшивый Оксфордский диплом, согласно которому он являлся доктором медицины, и таким же образом заодно "защитил" диссертацию и во Франкфуртском университете, став, к тому же, и доктором экономических наук.

Со столь серьезными бумагами Кристиана Е. с удовольствием взяла на работу в декабре 2006 года университетская клиника Эрлангена. Слепая вера немцев в документ заслонила собой очевидный факт, что даже гений вряд ли смог бы пройти за три года такой академический путь, получить два престижных диплома и высокие научные степени.

На работе, судя по всему, молодым талантом были довольны. В своей клинике Кристиан Е. провел в качестве хирурга 190 операций, участвовал в 5 трансплантациях органов, 17 раз выступал в качестве врача скорой помощи и, вроде бы, никого не зарезал!

Этот, безусловно, талантливый человек был, в конечном счете, разоблачен благодаря... анонимке. Это произошло в феврале 2007 года. После этого Кристиан Е. попытался создать в Тюбингене частную клинику, но был арестован. "Я так вжился в свою роль, что больше не мог уже из нее выйти", - признался от потом на суде.

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