В Севастополе заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается

В Севастополе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снижается, но в еще двух случаях подтвердился вирус А/H1N1, и теперь в городе - три таких случая.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Городского центра здоровья, за последние сутки в городе заболели ОРВИ 670 чел., из них 276 детей. Госпитализирован 31 человек, из них 20 детей. За сутки клинически диагностирован 61 случай сезонного гриппа. Кроме того, за сутки результаты вирусологических исследований материала от двух умерших севастопольцев в лаборатории вирусологии и СПИДа Центральной СЭС Министерства здравоохранения Украины подтвердили наличие вируса гриппа А/H1N1.

Показатель заболеваемости ОРВИ в Севастополе на 23 декабря составляет 110,6 на 10 тыс. населения (эпидпорог - 100 на 10 тыс. населения). Показатель заболеваемости ОРВИ в Севастополе на 22 декабря составлял 116,7 на 10 тыс. населения.

Как сообщал УНИАН, решением городской чрезвычайной провоэпидемической комиссии по 25 декабря был продлен карантин в школах и вузах города (11 декабря он был объявлен во второй раз за нынешние осень-зиму, на период с 11 по 20 декабря).

11 декабря в Севастополе стало известно о первом подтвержденном случае заболевания жителя города (мужчины около 60 лет) пандемическим гриппом. Больной умер в конце ноября.