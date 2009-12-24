Запорожье: с начала эпидемии заболело более 120 тыс человек

В Запорожской области с начала эпидемии (с 29.10.09 г.) гриппом и ОРВИ заболело более 120 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, "на сегодняшний день число заболевших гриппом и ОРВИ на территории региона составляет 122 тыс. 549 человек".

При этом, по данным облСЭС, состояние здоровья 4 351 заболевшего было настолько тяжелым, что потребовало госпитализации.

"На сегодняшний день 3 009 из 4 351 госпитализированного уже выписаны. Остальные продолжают проходить лечение. Из них 14 - в реанимации (4 - на искусственной вентиляции легких), 9 человек умерли", - сообщили в облСЭС.

Детей среди погибших нет, тем не менее, именно ситуация с заболеваемостью этой группы населения - граждан до 18 лет, на сегодняшний день вызывает наибольшие опасения врачей, что объясняется резким ростом заболеваемости среди детей и подростков в последнее время.

"Так за минувшие сутки на территории области ОРВИ и гриппом заболело 5 701 человек, и почти половина из них - 2 655 обратившихся за медпомощью в связи с симптомами гриппа и ОРВИ - жители области в возрасте до 18 лет. Среди госпитализированных 204 человек, детей больше 50% - 109 пациентов", - пояснили в облСЭС, отметив, что после введения карантина в школах уровень заболеваемости среди учащихся стал постепенно снижаться, однако в медучреждения стало обращаться больше пациентов данной возрастной категории в более тяжелом состоянии.