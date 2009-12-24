Новогодний шопинг заменяет занятия в спортзале

Походы магазинам в преддверии новогодних праздников по количеству сожженных калорий ничем не уступают посещению спортзалов. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного по заказу известной британской торговой сети John Lewis.

В среднем за час такой магазинной беготни можно сжечь 200-300 калорий. А если, совершая такие путешествия по универмагам или торговым центрам, предпочесть передвижения не эскалаторов и лифтов, а обычными лестницами, то объем затраченной энергии возрастает до 300-350 калорий в час, утверждают авторы исследования.

Как отмечают эксперты, полуторачасовые закупы равны сожжению порции калорий, полученных от кусочка индейки или стакана вина. Двумя часами магазинной беготни можно "покрыть" порцию тортика.

Поэтому исследователи рекомендуют планировать максимальный по продолжительности шопинг.

Согласно исследованию, около трети опрошенных британцев проводят в магазинах более трех часов, покупая подарки и другие вещи к Рождеству.

Причем женщины для этого в среднем пробегают больший километраж, чем мужчины. Если магазинный путь, пройденный представителями сильного пола составляет 4,5 километра, то женщинам нужно преодолеть расстояние в семь и более километров.

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