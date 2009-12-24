В России с пачек сигарет исчезнет предупреждение Минздрава

С 26 декабря этого года в России вступит в силу новый технический регламент для производителей табачных изделий.

Согласно документу, вместо традиционной формулы Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья предостережения на пачки будут наноситься согласно рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

По правилам организации, на лицевой стороне пачки 30% площади должно быть отведено под надпись Курение убивает.

Не менее половины обратной стороны пачки должна занимать надпись, конкретизирующая вред от употребления табака: Курение провоцирует выкидыши, Курение ведет к раку легких, Курение способствует импотенции и т.д.

На внесение соответствующих корректив в производство табачным компаниям выделено полгода. Уже с 26 июня 2010 года производство сигарет по старому стандарту будет запрещено.

Впрочем, в продаже сигареты в старых пачках могут оставаться еще в течение года - до конца июня 2011-го.

На сегодняшний день в России насчитывается примерно 40 миллионов курильщиков. Употреблять табачные изделия россияне начинают в среднем с 13 лет. Половина взрослого населения страны выкуривает не менее пачки сигарет за день.

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