Эстония: Безработные будут получать лекарства бесплатно

Безработные в течение полугода смогут получать лекарства бесплатно. Эстонский союз производителей лекарств составил список из 150-ти важных рецептурных препаратов, за которые официальным безработным не придется платить. Лекарства будут отпускаться в 18-ти аптеках Эстонии.

С сегодняшнего дня людям, оставшимся без работы, не нужно будет оплачивать счет за лекарства. Проект, который рассчитан на 6 месяцев (до конца июня), должен помочь безработным пережить предстоящий период повышенной заболеваемости.

"Говоря о списке лекарств, я бы сказал, что они предназначены для людей, страдающих от наиболее распространенных хронических заболеваний. Например, препараты на основе вещества амлодипин. В Эстонии его часто используют для лечения повышенного давления", - рассказывает глава Союза производителей лекарств Эрки Муст.

Компенсировать стоимость медикаментов безработным согласились 10 предприятий-производителей. Сейчас в списке всего 150 лекарств, в том числе и от болезней сердечно-сосудистой системы и астмы, в последствии перечень будет пополняться. При наличии удостоверения безработного и рецепта можно спрашивать бесплатные лекарства в 18 аптеках Эстонии: три из них находятся в столице, по одной в каждом уездном центре, и две – в Ида-Вирумаа.

Инициатива Союза производителей лекарств – это ответ на недавний призыв министра социальных дел Ханно Певкура найти дополнительные возможности помощи безработным. По словам министра, сейчас число зарегистрированных безработных составляет около 85 тысяч, реально же их порядка 100 тысяч.

"Наверное, еще полгода безработица будет расти. Что будет весной и летом, тяжело сказать. Я лично надеюсь, что в начале лета безработица перестанет расти, это зависит от роста экономики", - сказал Певкур.

Представители союза производителей лекарств предполагают, что подобная 6-месячная кампания обойдется приблизительно в 15 миллионов крон.

pharmvestnik.ru