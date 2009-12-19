Благотворительный фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» ко Дню Святого Николая передал детям-сиротам помощь на 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда «Развитие Украины», общий бюджет нынешней благотворительной акции составил 5 млн. грн., из них на 1 млн. грн. были приобретены подарки, а на 4 млн. грн. оказана материальная помощь 141 детскому и лечебно-профилактическому учреждению.

Денежные средства получили 18 детских больниц, 10 санаториев, 5 домов ребенка, 62 интерната, 10 детских домов, 18 детских домов семейного типа, 1 детское исправительное учреждение, 3 детских дома для инвалидов, 12 приютов.

Помощь также оказана «Детскому фонду» и оздоровительному центру «Изумрудный город».

Для детей на эти средства будут приобретены: комплекты мебели для классных комнат и детских спален; мягкая мебель для игровых комнат; телевизоры; оборудование для мастерских; швейные машины; водонагреватели; стиральные (промышленные) машины; тренажеры для спортивных классов; медицинское оборудование; оборудование для стоматологических кабинетов; бактерицидные лампы; кварцевые лампы; оборудование для спортивных площадок; холодильники; мягкий инвентарь; прикроватные тумбы; ингаляторы ультразвуковые "Вулкан-1", нейбулайзер, аппарат УВЧ-66, компьютер с протоколами расшифровки детских заболеваний, ультразвуковые аппараты (УЗИ), электрокардиологи, микроскопы.

Также для сирот, обучающихся в вузах Донецкой области, приобретена зимняя обувь.

В пресс-службе отметили, что в этом году вместе с президентом ФК «Шахтер» Р.АХМЕТОВЫМ и композитором Игорем КРУТЫМ в организации акции приняли участие также футбольный клуб «Шахтер» и стадион «Донбасс Арена».

Для 18 тысяч детей подарки уже доставлены во все учреждения. Это - фруктовые наборы и соки – для самых маленьких, конфеты – для детей старше 3-х лет, и гигиенические наборы - для подростков.