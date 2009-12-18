Сегодня в Украине - штормовой ветер, сильные снегопады

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что 18-21 декабря на территории государства возобновятся сильные снегопады, метели и штормовой ветер.

Об этом в интервью УНИАН сообщил начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, ничего необычного и чрезвычайного в атмосферных процессах, которые сейчас развиваются над территорией Украины, нет.

“Это характерный синоптический процесс для зимнего периода в Украине, когда на ее территорию приходят юго-западные циклоны с Балкан, формирующиеся над Средиземным морем”, - уточнил М.КУЛЬБИДА.

Кроме того, по его словам, интенсивность снегопадов, усиление ветра, длительность метелей также нельзя назвать чрезвычайными.

“Повторяемость количества осадков, которая, например, наблюдалась в Одесской области, составляет один раз в 15 лет – это не такое уж исключительное явление”, - констатировал М.КУЛЬБИДА.

Говоря о погоде в последующие дни, начальник УкрГМЦ отметил, что сложные атмосферные явления будут наблюдаться и в дальнейшем.

“На подходе к территории Украины находится очередной циклон, центр которого сейчас находится над южным западом Черного моря. Циклон перемещается в направлении территории Украины, и сегодня, 18 декабря, во второй половине дня в южных областях Украины вновь возобновятся сильные снегопады, метели и штормовой ветер”, - отметил он.

Далее, согласно прогнозу метеорологов, зона осадков до конца дня 18 декабря достигнет центральных областей, а на протяжении ночи 19 декабря охватит также и северные области государства. На протяжении дня 19 декабря также опять начнутся осадки на Востоке, и только в Западном регионе не будет погодных осложнений.

“Таким образом, 18-21 декабря в большинстве регионов Украины следует ожидать дальнейшего ухудшения погодных условий, значительного выпадения снега, метелей, снежных заносов и штормового ветра”, - просуммировал М.КУЛЬБИДА, подчеркнув, что скорость ветра может достигать, особенно в Крыму, на Юге и Востоке Украины, 25-30 метров в секунду.