В ближайшие 3 дня погода в Украине лишь ухудшиться

В последующие три дня в Украине сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 18-20 декабря в связи с перемещением циклонов с юга, в Украине, кроме западных областей, сохранятся сложные погодные условия: умеренные, местами сильные снегопады, метели, снежные заносы, усиление ветра до 15-22 м/с; на крайнем юге - мокрый снег с дождем, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

В Киевской области ожидается осложнение погодных условий: снег, местами сильный, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Сохранится холодная погода с температурой ночью 13-18° мороза, 20 декабря - местами 20-22°, днем 9-15° мороза.