Князевич заявляет, что на борьбу с гриппом нужно 3,8 млрд. грн.

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявляет, что на подготовку к борьбе со второй волной эпидемии гриппа нужно не менее 3,8 млрд. грн.

Об этом он сказал в интервью «Газете по-киевски» (№237 (1637)).

Так, отвечая на вопрос, сколько денег нужно в идеале на подготовку ко второй волне эпидемии, В.КНЯЗЕВИЧ сказал: «По нашим подсчетам, нужно 3,8 млрд грн до марта. Но вы видите, нам и миллиарда не хотят давать. Ну, будет уже, как будет».

Он заявил также, что в такой ситуации не может взять на себя ответственность за то, насколько хорошо украинская медицина подготовится ко второй волне эпидемии.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Данным законом предусмотрено выделить 608 млн. грн. на борьбу с гриппом.

В первом чтении данным законопроектом предусматривалось выделить 200 млн. грн., но ко второму чтению эта сумма была увеличена до 608 млн. грн.

На сумме 200 млн. грн. настаивала Партия регионов, мотивируя это тем, что крупные средства до конца года невозможно освоить, а правительству эти деньги необходимы не для борьбы с гриппом, а на избирательные цели.

В то же время представители фракции БЮТ настаивали на необходимости выделения большей суммы с тем, чтобы закупить необходимые медикаменты и аппаратуру для борьбы с гриппом и осложнениями после него.