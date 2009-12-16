Куда уйдут деньги, выделенные Верховной Радой на борьбу с эпидемией?

Директор Украинского центра гриппа и ОРИ Александр ГРИНЕВИЧ констатирует, что с освоением выделенных парламентом 608 млн. грн. на борьбу с эпидемией гриппа могут быть проблемы.

Об этом он сказал в интервью «Немецкой волне».

В то же время А.ГРИНЕВИЧ подчеркнул, что деньги нужны уже сейчас, чтобы успеть подготовиться ко второй волне массовых заболеваний.

«Мы должны все закупить, чтобы быть готовыми. Оборудование нужно же раньше установить в районных больницах, чтобы, если сбудется наш прогноз о второй январской волне, все медики были готовы к этому», - сказал директор Украинского центра гриппа и ОРИ.

А.ГРИНЕВИЧ отметил, что пока ничего не знает о предложении Германии поделиться с Украиной лишней вакциной против калифорнийского гриппа, но подчеркнул, что, прежде чем закупать за государственные средства где угодно вакцину, она должна пройти украинскую регистрацию.

Как сообщалось, за деньги, выделенные на борьбу с гриппом, Министерство здравоохранения планирует закупить реанимационное оборудование, вакцину, лекарства. Чиновники же пока не говорят, удастся ли освоить 608 млн. грн. за полмесяца, поскольку за такое короткое время крайне тяжело провести тендеры и закупить оборудование, вакцину и лекарства.

О спекуляциях со средствами на борьбу с гриппом заявляют представители Президента и депутаты Партии регионов, которая не голосовала за соответствующий законопроект. Все они надеются, что Президент наложит на него вето.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Данным законом предусмотрено выделить 608 млн. грн. на борьбу с гриппом. За данное решение проголосовали 246 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов, а от фракции НУ-НС за данное решение проголосовали лишь 45 народных депутатов.

В первом чтении данным законопроектом предусматривалось выделить 200 млн. грн., но ко второму чтению эта сумма была увеличена до 608 млн. грн.

На сумме 200 млн. грн. настаивала Партия регионов, мотивируя это тем, что крупные средства до конца года невозможно освоить, а правительству эти деньги необходимы не для борьбы с гриппом, а на избирательные цели.

В то же время представители фракции БЮТ настаивали на необходимости выделения большей суммы с тем, чтобы закупить необходимые медикаменты и аппаратуру для борьбы с гриппом и осложнениями после него.