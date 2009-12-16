Николаевщина: от отравления неизвестным веществом умерли дети

От отравления неизвестным веществом умерло трое несовершеннолетних детей из одной семьи, проживающей в Братском районе Николаевской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Светлана ХОТИНА.

Бригада скорой помощи Братской центральной районной больницы выехала по вызову вечером 14 декабря. В поселке Братское в одном из домов потеряла сознание 8-летняя Валентина. Приехав на место, врачи констатировали смерть ребенка.

Все члены семьи, состоящей из отца, матери и четверых детей, были госпитализированы в Братскую ЦРБ. В 23.50 в реанимационном отделении умер 9-летний Юрий, а в 5.45 - 10-летний Владимир.

В настоящее время 16-летняя Анастасия в состоянии средней тяжести переведена из Братского в Николаевскую областную детскую больницу.

36-летняя мать детей и 47-летний отец в настоящее время находятся в терапевтическом отделении Братской ЦРБ. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщила С.ХОТИНА, на месте трагедии работают сотрудники милиции, проводится расследование. Будет произведена экспертиза продуктов, которые находились в доме потерпевших.

По предварительным предположениям, причиной отравления могли быть семечки, обработанные ядохимикатами. Существует еще одна версия - о том, что многодетная семья употребляла в пищу грибы.

О причинах чрезвычайного происшествия, по словам С.ХОТИНОЙ, будет известно примерно через неделю.