Князевич: повторным карантином станут рождественские каникулы

Повторным карантином для украинских школьников в связи с распространением заболеваемости гриппом и ОРВИ станут рождественские каникулы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сказал сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы внимательно будем следить за процессом заболеваемости, войдем в рождественские каникулы и попробуем их сделать общеукраинским карантином. Если нужно будет, то продлим каникулы», - отметил министр.

По его словам, предыдущий карантин в учебных заведениях (с 30 ноября – УНИАН) следовало выдерживать не три, а четыре недели. По мнению В.КНЯЗЕВИЧА, тогда «эпидемия прошла бы легче».

Относительно введения в декабре карантина в отдельных регионах, то, по словам министра, решения будут приниматься на местах, по распоряжению главного санитарного врача области.