Князевич настаивает на срочном выделении денег на эпидемию гриппа

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ настаивает на срочном принятии Верховной Радой Украины решения о выделении денег на борьбу с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, парламент принял «хорошее решение» о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом. «Меня показали так, что я против этого миллиарда. Но я был против механизма распределения этих средств. По нашим расчетам, чтобы медицинские заведения страны до марта 2010 года могли минимально получить ресурсы для борьбы с гриппом, необходимо 4 млрд. грн.», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его словам, после вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом ВР предложила несколько вариантов финансирования борьбы с эпидемией – сначала 200 млн. грн., впоследствии - 608 млн. грн. Первый проект был проголосован в первом чтении, второй - «провален».

«В результате, мы и копейки не имеем. И когда показывают политические ролики, что страна к эпидемии не подготовилась, я хочу спросить – а кто должен готовиться? ВР выделяет нам средства. Дайте их нам - мы их реализуем. Сегодня все политики государства, первые лица государства должны собраться вместе и решить этот вопрос. Это не политический миллиард, а деньги для спасения людей», - заявил В.КНЯЗЕВИЧ.

По словам министра, необходимость борьбы с гриппом декларируют все политические силы, а результата нет.

В КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что ВР должна на следующей неделе принять решение о выделении средств на борьбу с эпидемией, поскольку до конца года времени мало.

«В январе-феврале у нас бюджета не будет. Какие лекарства мы будем иметь, кто где что купит? Нужно сделать запас на все регионы. Прогнозы на дальнейшее развитие эпидемии гриппа неоднозначны», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.