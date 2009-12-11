Винниччина получила 2,6 млн. грн. на сверхурочные медикам

Винницкая область получила 2,592 млн. грн. на выплату медикам за сверхурочное рабочее время в период эпидемии гриппа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Любовь СПИРИДОНОВА.

По ее словам, деньги уже поступили на специальные счета некоторых винницких медицинских заведений. «Средства на счетах есть, но порядок выплаты не согласован», - отметила Л.СПИРИДОНОВА. Поэтому медицинским советам предоставлено право самим определять, кто из работников больше всех работал в этот период, и подавать кандидатуры.

«Именно сейчас и высчитывают время, что и кому нужно выплатить. Средства есть в достаточном количестве, поэтому, думаю, таких не останется, чтобы им не доплатили», - добавила Л.СПИРИДОНОВА.