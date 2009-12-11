Луганщина: из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыты 52 школы

В Луганской области в связи с заболеваемостью школьников ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 52 школы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняли местные чрезвычайные противоэпидемические комиссии.

Таким образом, на вынужденные каникулы снова ушли 19 тыс. 651 ученик.

По данным Луганской областной санитарно-эпидемиологической станции, по сравнению с показателями прошлой недели, заболеваемость школьников ОРВИ и гриппом в регионе возросла в 3,4 раза, детей до 2 лет - на 18,5%, 3-6 лет - на 60,6%, детей от 7 до 14 лет - в 3,3 раза.

Всего заболели 6 тыс. 961 ребенок. Как свидетельствуют данные эпидемиологического анализа, эпидемический порог превышен в возрастной группе 7-14 лет.

Медики прогнозируют, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Луганской области продолжится до середины января 2010 года. Вторая волна заболеваемости, более длительная и интенсивная, начнется во второй половине января, и продлится до середины февраля 2010 года. Третью волну ожидают в марте.

Против сезонного гриппа в области привиты 5 тыс. 278 человек.