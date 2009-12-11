Физические упражнения увеличивают IQ

Исследование показало четкую связь между хорошей физической формой и лучшими результатами теста IQ.

В исследовании приняли участие 1,2 миллиона шведских военных, которые родились в период 1950-1976 гг. Исследовательская группа проанализировала результаты физических и IQ тестов во время поступления мужчин на военную службу.

"Хорошая физическая форма означает, что вы также имеете хорошее сердце и жизненную емкость легких и что ваш мозг получает много кислорода," говорит Майкл Нильсон, профессор Академии Сальгренска и главный врач Сальгренского Университетского Госпиталя. "Это может быть одной из причин, почему мы можем видеть четкую связь с натренированностью, а не в мышечной силой. Мы также видим, что существуют факторы развития, которые являются важными".

Анализируя данные близнецов, исследователи смогли определить, что это, в первую очередь, факторы окружающей среды, а не гены, которые объясняют связь между фитнесом и высоким IQ.

"Мы также показали, что те молодые люди, которые улучшили свое физическое состояние в возрасте от 15 до 18 лет, увеличили свои познавательные способности", говорит Мария Эберг, научный сотрудник Академии Сальгренска и врач медицинского центра Еby.

Исследователи также сравнили результаты фитнес-тестов с социо-экономическим статусом мужчин в дальнейшей жизни. Те, кто занимался фитнесом в 18 лет, чаще получали высшее образование и получали квалифицированные рабочие места.

Связь между физическими и психическими показателями ранее была показана в исследованиях, проведенных на животных, детях и стариках. Однако исследования молодежи были противоречивыми до настоящего времени. В возрасте около двадцати лет наш мозг еще может быстро изменяться, приводя к когнитивному и эмоциональному развитию.

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