Молочные продукты предотвращают развитие миомы матки

Потребление большого количества молочных продуктов сокращает риск развития миомы матки - доброкачественной опухоли, часто образующейся у женщин после 30 лет.

Причины образования миомы плохо понятны, но предположительно половые стероидные гормоны и факторы роста играют важную роль в болезни. При этом известно, что среди темнокожих женщин это заболевание встречается в 2-3 раза чаще. Исследование Бостонского университета (США) проводилось среди 59 тыс. темнокожих американских женщин, поскольку известно, что афроамериканки получают с питанием меньше кальция, магния и фосфора в отличие от белых женщин. Медики изучили антиоксидантное влияние молочных продуктов на изменение работы эндогенных половых гормонов в женском организме.

В течение 10 лет наблюдений было зарегистрировано почти 6 тыс. случаев миомы матки. Гинекологи заметили, что высокий процент молочных продуктов в рационе питания уменьшает вероятность заболевания. Риск образования фиброзной опухоли сократился на 30% среди тех женщин, которые ели в день по 4 или больше порций молочных продуктов. Высокий уровень потребления кальция и фосфора уменьшал риска опухоли. Хотя точный механизм положительного влияния состава молочных продуктов на заболевание остаётся неясным, специалисты считают, что их регулярное употребление может защитить женское здоровье благодаря понижению процесса клеточной пролиферации или деления клеток опухоли.

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