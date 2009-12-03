Парламент отклонил закон о выделении 1 млрд. грн.

Верховная Рада Украины отклонил закон, которым предусматривалось выделение из государственного бюджета 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент во второй раз рассматривал закон “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2009 год” с предложениями Президента.

26 ноября Верховная Рада уже пробовала преодолеть вето главы государства на данный закон, однако не смогла этого сделать и направила его на доработку.

Сегодня депутаты также не смогли преодолеть вето, поскольку за это проголосовали 227 народных депутатов из 300, необходимых для принятия решения.

Таким образом, закон считается отклоненным.

Справка УНИАН. 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

16 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой. Он считает, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.