Князевич: нужна новая госпрограмма по медобеспечению инвалидов
Предлагает правительству разработать
Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ предлагает правительству разработать и утвердить государственную программу по улучшению медицинского обеспечения инвалидов.
Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой В.КНЯЗЕВИЧ выступил сегодня на внеочередном заседании правительства.
«Сегодня в Украине отсутствует первичная реабилитация инвалидов. Поэтому мы предлагаем выйти на государственную программу, которая даст такую перспективу», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.
По его мнению, государственная программа должна предусматривать мероприятия по подготовке кадров, обеспечению материальной базы и тому подобное.
Сегодня на внеочередном заседании правительство единодушно одобрило 4 решения, которые касаются охраны здоровья и реабилитации инвалидов.