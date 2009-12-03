Князевич: нужна новая госпрограмма по медобеспечению инвалидов

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ предлагает правительству разработать и утвердить государственную программу по улучшению медицинского обеспечения инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой В.КНЯЗЕВИЧ выступил сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сегодня в Украине отсутствует первичная реабилитация инвалидов. Поэтому мы предлагаем выйти на государственную программу, которая даст такую перспективу», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

По его мнению, государственная программа должна предусматривать мероприятия по подготовке кадров, обеспечению материальной базы и тому подобное.

Сегодня на внеочередном заседании правительство единодушно одобрило 4 решения, которые касаются охраны здоровья и реабилитации инвалидов.