Новогодние гирлянды опасны для здоровья

Около трети новогодних гирлянд, продающихся в Европейском Союзе, опасны для здоровья.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам защиты прав потребителей Мелена КУНЕВА, представляя результаты исследования, проведенного Еврокомиссией.

“Согласно исследованию, около трети электрических ламп могут ударить вас током или устроить пожар в ваших домах”, - сказала еврокомиссар.

Исследование проводилось в 5 странах-членах ЕС в период с ноября 2007 года по май 2009 года и охватило 196 разных моделей электрических гирлянд.

При этом, по данным исследования, практически 40% всех гирлянд, которые могут быть опасными для человека, были импортированы из Китая.