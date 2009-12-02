Кабмин привлечет китайский кредит на покупку «скорых»

Кабинет Министров Украины своим постановлением повторно разрешил государственному украинскому объединению «Политехмед» привлечь кредит под государственные гарантии у Экспортно-импортного банка Китая и Банка развития Китая на закупку у китайской компании JAC автомобилей скорой помощи.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №1256 от 26 ноября 2009 года.

Согласно документу, правительство увеличило возможный объем привлечения кредита со 100 до 250 млн. долл.

Напомним, действие аналогичного постановления правительства №1144 от 29 октября 2009 года было приостановлено Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО №966/2009 от 25 ноября т.г. Свое решение В.ЮЩЕНКО мотивировал тем, что данными решениями правительство нарушает Закон «О Государственном бюджете на 2009 год», которым установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины в объеме, не превышающем 37 млрд. грн.

«После принятия указанных решений Кабинет Министров Украины взял обязательств относительно предоставления государственных гарантий по кредитам на сумму более 60 млрд. грн., что существенно превышает объем гарантий, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», – сказано в Указе Президента.