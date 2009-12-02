Продукты, которые повышают настроение

Вам не хватает порции позитива, требуется получить заряд творческой энергии или же просто есть желание немного расслабиться? Нет ничего проще. Ведь всего этого можно добиться при содействии правильной еды.

Существуют продукты, которые способны поднимать наше настроение, ну просто суперпозитивные продукты для нашего стола.

Вот, например, возьмем к примеру овсяные хлопья, они способны повышать творческую активность, если на работе ваше руководство требует новых идей, самое время «принять дозу креативности» в виде витаминов В1 и В6. Именно такие активаторы серого мозгового вещества содержатся в овсяных хлопьях. Поэтому, перед тем как начать большой мысленный процесс, неплохо употребить пиалу мюслей или овсяной каши. Помимо этой чудо-каши вы можете найти необходимые витамины группы В в курином мясе и шпинате, которыми вы можете заменить предыдущий рецепт. Это совет для тех, кто резко отрицательно относится к кашам.

Если же вам необходима «доза» позитива, то вы ее можете получить при помощи паприки, перони или же чили, так как именно в этих сортах острого перца содержится такое вещество, как капсаицин, который и способствует мгновенному поднятию настроения. А секрет заключается в том, что легкое жжение во рту провоцирует выброс в организм гормонов счастья.

Что же касается такого блюда, как макароны и макаронные изделия, то они обладают успокаивающим эффектом. А потому, после напряженного рабочего дня, их можно приготовить себе на ужин, макароны также способствуют выработке гормона счастья – серотонина, который и успокоит, и приведет в состояние равновесия.

Отличаются повышенным содержанием углеводов картофель, рис, макароны, хлебцы, но вот сочетать их с белками не следует, так как белки, находясь в тандеме с углеводами, «тормозят» выработку гормона счастья. А потому приправой к макаронным изделиям лучше послужит томатный соус, чем сливочный.

Силы вам придаст горох, «подзарядкой» "батареек" в вашем организме смело может заняться зеленый горошек. Бобовые культуры отличает их богатство витамином В1, а он, в свою очередь, способствует усвоению углеводов, подаче энергии мускулам и приданию заряд бодрости нервной системе.

К сожалению, наш организм не способен длительное время сохранять этот витамин, а потому потреблять его следует регулярно, помимо зеленого горошка, его можно найти в свинине и ростках пшеницы.

Укрепить нервы вам помогут яйца, так что, если вы растеряны или находитесь на грани нервного срыва, то можно приготовить себе яичницу, или же можно заменить ее порцией мяса.

Эти продукты содержат холин, то есть то вещество, которое способно снимать тревожность и приносить успокоение. Нет, конечно же, рассчитывать на эффект успокоительных капель в этом случае рассчитывать не приходится, и от серьезных потрясений вас не спасет яичница с беконом, но при менее тяжелых случаях, приготовить яичницу или омлет будет не лишним, тем более, что за время приготовления и поедания блюда у вас будет время успокоиться и обдумать выход из сложившейся ситуации.

Зачастую между основными приемами пищи нам так хочется перекусить, в таких случаях лучше воспользоваться йогуртами, которые придадут сил, да и, тем более, что они намного полезнее куска пирога или шоколада. Белки, содержащиеся в йогурте, способны повысить работоспособность и придать нам бодрости, и их действие на организм отличается большей эффективностью, чем заряд энергии, полученный при употреблении сладостей. Если же привыкли употреблять сей продукт лишь только в утренние часы, то в качестве перекуса можно воспользоваться тунцом или бобовыми, которые также богаты содержанием белка.

Избавить вас от стресса способны семечки, хватит буквально горстки обычных подсолнечных семечек в том случае, если вы излишне напряжены и сидите, как на иголках. А все дело в том, что они содержат в большом количестве магний, который считается прекрасным борцом с переутомлением, этот минерал способен расслаблять мускулатуру и даже избавлять от головной боли.

Но злоупотреблять таким доступным методом все же не стоит, так как семечки считаются высококалорийным продуктом, а потому добавить себе пару-тройку лишних килограммов не составит большого труда, что может стать новым поводом для переживаний.

Ну, и нельзя забывать и о лимонах, которые отличаются высоким содержанием в них витамина С, способного укреплять иммунную систему и защитить нас от простуды. Помимо этого, лимон способствует ускорению обменных процессов, что приводит к увеличению запаса жизненной энергии. Выпивайте по утрам стакан свежевыжатого лимонного сока, который можно разбавить водой и подсластить медом.

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