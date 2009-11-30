В Украине 340 тысяч людей в возрасте от 15 лет и старше инфицированы ВИЧ - эксперты

В Украине 340 тысяч людей в возрасте от 15 лет и старше инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор ЮНЕЙДС в Украине, доктор Анна ШАКАРИШВИЛИ.

Она отметила, что, по оценкам специалистов, это составляет 0,86% всего взрослого населения. Однако лишь 25% людей, которые живут с ВИЧ в Украине, прошли тест на ВИЧ и знают о своем ВИЧ-положительном статусе. В 2008 г. было зарегистрировано 34 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, 231 тыс. мужчин и 109 тыс. женщин жили с ВИЧ.

В 2008 году было зарегистрировано самое большое число новых случаев ВИЧ-инфекции – 18,973, или на 7,3% больше, чем в предыдущем 2007 году. Только за 6 месяцев 2009 года выявлено свыше 10 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции против 9,4 тысячи за аналогичный период 2008 года.

А.ШАКАРИШВИЛИ отметила, что специалисты прогнозируют рост заболеваемости в 2010 г. до 360 тыс., в 2013 г. – до 376 тыс., в 2015 – до 377 тыс. чел.

Восточная Европа и Центральная Азия – единственный регион в мире, где распространенность ВИЧ четко остается на подъеме. Оценочное количество взрослых и детей, живущих с ВИЧ в регионе, увеличилось до 1,5 млн. в 2008 г., или на 66% по сравнению с 900 тыс. в 2001 г. Особо тяжелыми и широко распространяемыми являются эпидемии в Украине и Российской Федерации.

“Усилие центральных и местных органов власти, неправительственных организаций, объединений людей, живущих с ВИЧ, других членов гражданского общества и партнеров по развитию заслуживают одобрения. Однако Украина достигла прогресса лишь по снижению передачи ВИЧ от матери к ребенку”, - сказала и.о. постоянного Координатора ООН в Украине, представитель Детского фонда (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие МОКУО. Она отметила, что этот показатель снизился с 27% в 2000 г. до 7% в 2008 г.

Кроме того, эксперты отмечают, что фактический объем финансирования, выделенного правительством на борьбу со СПИДом в 2009 г. в Украине, на 40% меньше, чем объем, указанный в общегосударственной программе по обеспечению профилактики ВИЧ-инфекции, лечению, уходу и поддержке ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009 г.

В Украине, несмотря на некоторый прогресс, люди, живущие с ВИЧ, и представители групп риска сталкиваются с распространенной дискриминацией. Это создает серьезные препятствия для доступности и эффективности услуг по противодействию ВИЧ для этих людей, а также для защиты их рабочей занятости и частной жизни, отмечают эксперты.