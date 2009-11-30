ВР рассмотрит законопроекты о средствах на борьбу с гриппом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что в среду профильный комитет парламента рассмотрит два законопроекта о выделении средств на борьбу с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Он напомнил, что в парламенте есть заветированный Президентом закон о выделении 1 млрд. грн., а также есть альтернативный законопроект, автором которого является Николай АЗАРОВ (фракция ПР), которым предусматривается выделить 200 млн. грн. на эти цели и определяются источники финансирования. Он подчеркнул, что в случае, если ни один из этих двух законопроектов не будет поддержан, то тогда опять будет поставлен на голосование вопрос о преодолении вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. По его словам, в случае, если вето не будет преодолено, закон будет отклонен.