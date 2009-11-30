Госпитализированы мужчины, которых покусала бешеная корова
Инциндент на Житомирщине
В Житомирской области госпитализированы двое мужчин, которых укусила корова. У животного подозревают заболевание бешенством.
Об этом УНИАН сообщил работник пресс-службы МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, это произошло 28 ноября в селе Левковичи Овручского района Житомирской области.
«Хозяин позвал односельчанина осмотреть корову, которая вела себя не так, как обычно. В результате осмотра оба мужчины получили от животного укусы. Травмы были настолько серьезными, что пострадавшие госпитализированы в районную больницу», - сказал С.УЛАНОВ.
Он также уточнил, что при участии работников управления ветеринарной медицины корова была забита.
Взятая проба головного мозга животного будет отправлена на исследование в областную государственную лабораторию ветмедицины для проверки на бешенство.