Создана вакцина, что эффективно борется с онкоопухолями

Ученые разработали вакцину, имплантируемую под кожу больного, которая способна реорганизовать работу иммунной системы и заставить её уничтожать злокачественные опухоли в организме, не воздействуя на здоровые ткани, сообщается в статье исследователей, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

В своих экспериментах с мышами ученые показали, что эта вакцина является первой в истории, с помощью которой удалось полностью удалить меланому.

Вакцина представляет собой диск, выполненный из пористого биологически разлагаемого полимера, пустоты которого заполнены специальными молекулами - цитокинами. Цитокины - это группа молекул, прикрепляющихся к рецепторам так называемых дендритных клеток, в результате чего происходит их активация. Активированные дендритные клетки, проходя через поры импланта, также вступают во взаимодействие и с помещенными в него антигенами - специфическими веществами, несущими информацию о том, какие клетки должны быть уничтожены иммунной системой. С помощью дендритных клеток эта информация попадает в ближайший лимфатический узел, который начинает выработку специфических Т-клеток иммунной системы, предназначенных для уничтожения раковых тканей.

"Разработанная нами вакцина представляет собой удачное сочетание инженерного и иммунологического подхода к лечению рака", - сказал профессор Дэвид Муни (David Mooney), один из авторов статьи, слова которого приводит пресс-служба Гарвардского университета.

Подобный подход к уничтожению рака уже демонстрировался учеными, однако до сих пор все попытки получить хорошо работающую противораковую вакцину оказывались неудачными.

Дело в том, что большая часть раковых клеток успешно избегает уничтожения иммунной системой, так как не распознается её клетками как чужеродная ткань. Классический подход в этом случае заключался в выделении иммунных клеток из организма, перепрограммированию их на атаку раковых клеток и возвращение в тело больного. При таком подходе более 90% клеток не доживают до того момента, когда могут нанести какой-либо урон раковой ткани, а потому противораковые вакцины до сих пор оставались малоэффективными.

Вакцина, разработанная гарвардскими учеными, производит перепрограммирование клеток сразу в организме больного, а потому обладает чрезвычайно высокой эффективностью. Она представляет собой 8-миллиметровый пластиковый дик, который может быть вживлен под кожу в любой участок тела пациента. Действие вакцины распространяется только на пораженные ткани и не затрагивает здоровые, как это часто бывает в случае других противораковых методик. Кроме того, в результате воздействия вакцины в организме формируется долговременный иммунитет к раковым клеткам, подобно иммунитету к вирусам или бактериям, что позволяет избежать повторного развития рака.

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