"Новий зір" внедрил золотой стандарт лазерной коррекции зрения

В клинике "Новий зір" (www.zir.com.ua) внедрена новейшая методика лазерной коррекции зрения - Super Lasik Thin Flap (Супер Ласик с ультратонким лоскутом).

Как сообщила УНИАН заместитель главного врача сети клиник "Новий зір", кандидат медицинских наук Татьяна Манойло, методика Super Lasik Thin Flap значительно расширяет показания к проведению лазерной коррекции зрения. В частности, людям, которым ранее отказывали в проведении этой процедуры (вследствие очень тонкой роговицы или высокой степени миопии) теперь можно оказать помощь.

«Специфика метода коррекции такова, что перед лазерным воздействием формируется и отделяется лоскут роговицы. Принципиальное отличие новой методики и ее главное преимущество в возможности формирования ультратонкого лоскута. Если при обычной методике его толщина составляет 130-140 микрон, то технология Super Lasik Thin Flap позволяет добиться толщины в 100-110 микрон. Фактически это экономия 20-30% роговичного каркаса глаза», - сообщила она.

Среди преимуществ «золотого» стандарта рефракционной хирургии - повышение предсказуемости результата коррекции до 95%, благодаря чему, еще до операции пациент сможет узнать ее результат.

Также технология Super Lasik Thin Flap гарантирует максимально щадящее и безопасное воздействие на каркас роговицы во время формирования роговичного лоскута.

Кроме того, благодаря новой технологии сохраняется большее количество роговичной ткани, так как ее испарение проводится в более верхних слоях роговицы. При этом, как отмечают эксперты, процесс восстановления зрения ускоряется и протекает быстрее, в среднем, на 20%.

Вместе с тем, новая методика лазерной терапии способна восстановить не только остроту зрения, но высокое качество: четкость, яркость, контрастность. При этом не редки случаи получения остроты зрения выше 100%.

Также Super Lasik Thin Flap снижает риск возможных отдаленных нарушений целостности роговичного каркаса.

Как и любой другой метод лазерной коррекции, технология Super Lasik Thin Flap основана на воздействии лазера на роговицу человеческого глаза. Луч лазера точечно испаряет тончайший слой роговицы, тем самым, изменяя ее кривизну. Это позволяет изменить преломление света в глазу, сфокусировать его прямо на сетчатку и получить четкое изображение предметов на различных расстояниях.

Справка УНИАН

Лазерная коррекция – популярная методика восстановления зрения, благодаря которой ежегодно более 1 млн. человек избавляются от необходимости оптической коррекции зрения (очков и контактных линз). Лазерная коррекция зрения сегодня применяется в 53-х странах мира.

Super Lasik Thin Flap (Супер Ласик с ультратонким лоскутом) или «золотой» стандарт рефракционной хирургии разработан ведущим офтальмологам мира благодаря двадцатилетнему совершенствованию методики.

«Новий зір» — крупнейшая в Европе сеть офтальмохирургических клиник, которые сегодня расположены в Киеве, Днепропетровске, Черкассах, Хмельницком и Запорожье. Открыто представительство в Германии. Готовится к открытию клиника в Ливии. Коллектив врачей клиники «Новий зір» начал формироваться в 1999 году. Именно тогда врачи этой клиники, первыми в Украине, выполнили лазерную коррекцию зрения. Теперь здесь предлагают самую современную методику лазерной коррекции зрения (http://www.zir.com.ua/uslugi/lazernaja_korrektsija_zrenija/#6).